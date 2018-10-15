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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:59

Tuşba’da “İYEP” semineri

Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul müdür ve öğretmenlerine yönelik “İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)” kapsamında yapılacak iş ve işlemler konulu seminer düzenlendi.Koç İlk ve Ortaokulunun konferans...

Tuşba'da 'İYEP” semineri
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Van’ın Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul müdür ve öğretmenlerine yönelik “İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)” kapsamında yapılacak iş ve işlemler konulu seminer düzenlendi.

Koç İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından “İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)” kapsamında yapılacak iş ve işlemler konulu seminere Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İlçe Şube Müdürü Zakir Taşkın, okul müdürleri ve okul rehber öğretmenleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, “Bilimsel temellere dayalı üst düzey duyarlılık ve performans beklemekteyiz. Böylece erdemli, mutlu ve değerlerini bilen nesiller yetişmiş olur. Akademik başarı, okullaşma oranlarının arttırılması, sosyal, kültürel, sportif etkinlik ve başarılar önceliklerimiz olmalı. Kitap okuyan, okuduğunu anlayan, bilgiye ulaşma yollarını bilen, analiz ve sentez edebilen, sorgulayan ve bunlar sonucunda çağın gerektirdiği projeler üretebilen öğrencilerimizi sizlerin aracılığı ile yetiştireceğiz inşallah. Bu kapsamda Bakanlığımızın İYEP projesinin ne denli önemli olduğunu anlamış oluruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardında Tuşba İlçe Şube Müdürü Zakir Taşkın ve Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Ömer Gökhan tarafından slayt sunumu eşliğinde İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgiler verildikten sonra program son buldu.
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