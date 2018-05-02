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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:55

Tuşba’da yılsonu etkinliği

Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi tarafından yılsonu etkinliği düzenlendi.Kumbara Kültür ve Sanat Merkezinin konferans salonunda yapılan yılsonu etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı....

Tuşba'da yılsonu etkinliği
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Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi tarafından yılsonu etkinliği düzenlendi.

Kumbara Kültür ve Sanat Merkezinin konferans salonunda yapılan yılsonu etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürü Kamuran Gürbüz, katılımlarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani’ye ve katılımcılara teşekkür ederek, “Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından büyük ve özverili bir çalışma yaparak bu geceye hazırlandık. Şahsım adına kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimize yönelik her türlü desteğe hazırız” diyen Muhlis Ceylani ise şöyle konuştu:

“Liselerin sadece bilgi aktarılan yer olmadığı; kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin öneminin bilincindeyiz. Bu bilinçle kurumumuzda tiyatro çalışmaları yapılıyor, birçok dalda sportif çalışmalar yapılıyor, okul kütüphanelerimizde öğrencilerimizin vakit geçirmeleri için tanıtım stantları kuruyoruz. Başta satranç olmak üzere zeka oyunlarına yönelik yapılan çalışmalarda öğrencilerimizi destekliyoruz. Kısaca öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her alanda imkânlar sunmayı amaçlıyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan çok sesli koro ve tiyatro etkinlikleri davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Programa Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Okul Müdürü Kamuran Gürbüz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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