Uçkun toplarken kayalıklarda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Van’daki Erek Dağı’nın yamaçlarında kendiliğinde yetişen ve halk arasında ‘uçkun’ olarak bilinen bitkiyi toplarken mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı.

Van’daki Erek Dağı’nın yamaçlarında kendiliğinde yetişen ve halk arasında ‘uçkun’ olarak bilinen bitkiyi toplarken mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erek Dağı yamaçlarında uçkun toplayan M.F., M.S., D.T., O.T. ve F.K. isimli çocuklar, kayalıklarda mahsur kaldı. Çocuklardan birinin telefonla polisi arayarak mahsur kaldıklarını bildirmesi üzerine bölgeye hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaklaşık iki saat süren arama çalışması sonucu yer tespit edilen çocuklar, mahsur kaldıkları yerden kurtardı.