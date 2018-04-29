VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 19:18

Uçkun toplarken kayalıklarda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı

Van’daki Erek Dağı’nın yamaçlarında kendiliğinde yetişen ve halk arasında ‘uçkun’ olarak bilinen bitkiyi toplarken mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı.

Uçkun toplarken kayalıklarda mahsur kalan çocuklar kurtarıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’daki Erek Dağı’nın yamaçlarında kendiliğinde yetişen ve halk arasında ‘uçkun’ olarak bilinen bitkiyi toplarken mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı.

İpekyolu ilçesi sınırlarında bulunan Erek Dağı yamaçlarında uçkun toplayan M.F., M.S., D.T., O.T. ve F.K. isimli çocuklar, kayalıklarda mahsur kaldı. Çocuklardan birinin telefonla polisi arayarak mahsur kaldıklarını bildirmesi üzerine bölgeye hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaklaşık iki saat süren arama çalışması sonucu yer tespit edilen çocuklar, mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku