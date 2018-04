Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz Van’da

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Van Ülkü Ocaklarını ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz, beraberindeki Van Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Selim Camuşcu, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve MHP Milletvekili aday adayı Ramazan Üçbaş ile Van Ülkü Ocaklarını ziyaret etti. Burada konuşan Kılavuz, “Öncelikle Van Ülkü Ocaklarımızın yeri şimdiden hayırlara vesile olsun dileklerimi sunuyorum. Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak doğu illerimize ziyaretlerde bulunduk. Geçmiş dönemde Van ilimize çok defa geldim, tabii maalesef geçmişte bölgenin adına, Türkiye adına talihsiz bir takım süreçleri hep birlikte yaşadık. Buralarda o dönemler kara bulutlar her yeri sarmıştı ve gerçekten utanarak, kahrolarak ve içimiz yanarak buralardaki ziyaretlerimizi gerçekleştiriyorduk. Biliyorsunuz PKK canilerinin eylemleri her yerde söz konusuydu ve Türk bayrağını görmeye hasret kalmıştık. PKK’nın paçavraları her yerde dalgalanıyordu ve insanlarımıza her türlü zulüm ve eziyet yapılıyordu. Kafalarına göre vergi topluyorlardı, çadır kamplarında mahkemeler kuruyorlardı ve insanlarımıza her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapıyorlardı ve birilerini kendi aralarında savcı ve hakim atıyorlardı, asayiş timleri kuruyorlardı, kimlik kontrolleri yapmaları ve her türlü aşağılık eylemleri ve söylemleri yapabiliyorlardı. Van ilimize geliyorduk, dönerken boynumuz bükük dönüyorduk ve doğruya doğru konuşmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve vatanının güzide bir şehri olan ve bütün insanlarımızla kardeşçe yaşadığımız bir ortamda her türlü saldırılarla karşı karşıya kalındı. Sözde belediye başkanları PKK’nın sözcülüğünü yapıyorlardı. Rabbime sonsuz şükürler olsun bunlar geride kaldı ve bir baştan bir başa gelincik bahçesi gibi ve bayraklarla donatılmış bu güzel ilimiz. Kendi vatanımızda garip kalmıştık maalesef. İnsanlarımızın rahatlıkla camiye gittiğini gördük, esnaflarımızın rahatlığını gördük ve ayakkabı boyacısının bile rahat rahat ekmek parası kazandığını gördük çok şükür. Bizim bir Turan ülküsü dediğimiz, milli ülkülere ulaşmanın köprüleri ve adımları sizlersiniz. Genç kardeşlerim Allah’ın kelamını yaymanın iddiası boşu boşuna olmaz, mücadele etmek ve daha çok çalışmak lazım. Vanımızı karanlık ellere bırakmayalım. Türkiyemizi karanlık ellere kalmış, kafası kararmış ve zihniyeti sulanmış kimselere teslim etmeyelim. Ülkücü Türk gençliği olarak tarihin üzerimize yüklediği sorumluluğu aklımızdan çıkartmayalım. Sayısızca şehitlerimiz var ve o şehitlerimiz Allah’ın davası ve rızası adına bayrak düşmesin diye şehit oldular. Siz ülkücü gençlerimiz, çağımızın Kürşatları sizlersiniz, bu milletin Alparslanları sizlersiniz, bu milletin Fatihleri sizlersiniz. Peygamber (s.a.s) Efendimizin görgüsüne mazhar olmuş sizlersiniz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetinin emanetçileri yine sizlersiniz, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ve şehitlerimizin emanetçileri sizlersiniz ve hepimiz kendimizi bir vicdan muhasebesinden geçirelim” şeklinde konuştu.