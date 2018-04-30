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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:39

UMKE ekibine teorik ve uygulamalı eğitim

Van’da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teorik ve uygulamalı eğitim verildi.Van ve Ağrı’dan gelen personelin katılımıyla SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, teorik ve pratik olarak...

UMKE ekibine teorik ve uygulamalı eğitim
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Van’da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Van ve Ağrı’dan gelen personelin katılımıyla SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, teorik ve pratik olarak iki aşamada gerçekleştirildi. 3 gün teorik olarak devam eden eğitimin son 3 günü ise, kamp kurularak uygulamalı olarak saha eğitimiyle devam etti.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitimine Van’dan 25, Ağrı’dan ise 5 kişi katıldığını ifade ederek, Van’la sınırlı kalmayıp bölge olarak da UMKE eğitimleri verdiklerini açıkladı. Teorik ve pratik olarak saha tatbikattı da sağlanarak eğitimler verildiğini ifade eden Gür, 30 kişilik personele enkazdan hasta çıkarma, oryantiring, yön bulma, enkaz altındaki hastaya müdahale ve KBRN olaylarına müdahale eğitimleri verilerek, gönüllüler ordusuna yeni elemanlar kazandırdıklarını ifade etti.
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