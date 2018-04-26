Üniversite Öğrencileri Ercişli Aşık Emrah’ın Hayatını Sahneledi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (van YYÜ) Erciş Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından, 16 yüzyılda yaşamış ünlü saz şairi Ercişli Aşık Emrah’ın hayatını anlatan bir oratoryo gösterisi sahnelendi. Sahnelenen gösteri vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi.

Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Meslek Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda sahnelenen "Bugün Pazar-ı Aşktır" adlı gösteri 70 kişilik bir kadro eşliğinde izleyiciye sunuldu. Gösteride müzik eşliğinde Ercişli Aşık Emrah’ın Selvi’ye olan aşkı ve yaşadıkları anlatıldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Ercişli Aşık Emrah hikayelerinin Anadolu da yüzyıllar boyu sözlü gelenek içinde ozanlar tarafından dilden dile aktarıldığını belirterek;’’ Hep diyorum; Erciş kültürüyle sanatıyla bölgenin incisidir. Toplumların insanlar gibi genleri vardır. İşte burada arkadaşlarımız son derece canlı bir şekilde sahnelediler. Tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Emrah ile Selvi’nin torunları bugün Erciş’imizde bu gelenek ve kültürü yaşatıyorlar. Erciş Hakikaten bölgenin incisi ve parlayan yıldızıdır. Erciş’in özü kültürdür, sanattır, insanlıktır, barıştır, kardeşliktir, dostluktur, Emrah’tır, Selvi’dir. Erciş Kaymakamlığı ve belediyesi olarak Yüzüncü Yıl Üniversitemiz ile birlikte son birkaç ay içinde hazırladığımızı belki de onuncu program oldu. Erciş’in kültür ve sanatına katkı sunmaya çalışıyoruz. Kültürel faaliyetlerimizde bize Erciş’e üniversitemizin bir birimi olduğunu hatırlatan Hocamız değerli dostumuz Prof. Dr. Fikret Yaşar’a bütün Ercişliler adına gönülden teşekkür ediyorum. Oyuncu arkadaşlarımız bizleri asırlar öncesine götürdüler. Muhteşem bir şekilde canlandırdılar. Hepsine ayrı, ayrı tebrik ediyorum’’ dedi.

YYÜ Erciş Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof Dr. Fikret Yaşar ise ilçenin kültür ve sanatına önem verdiklerinin belirterek "Bizler bu ekiple inşallah çok güzel işler yapacağız. İlçemizin değerlerinin ortaya çıkartarak ülkemizi insanına tanıtacağız. Kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Oyunun yönetmeni Melik Türkmenoğlu ise amaçlarının Türk Halk Edebiyatına mal olmuş ozanları halka tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Biz bu ozanlarımızı tanıtırken saf bir tiyatro değil de oratoryoyu tercih ettik. Hem müzik, hem oyun, hem de koro ekibiyle yapmayı istedik. Başarılı olduk isek ne mutlu bizlere" dedi.