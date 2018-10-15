Urartu Göz Kurucusu Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu: “Hedefimiz, batıya sıfır sevk”

Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, yıllardır Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki il ve ilçelere sağlık hizmeti verdiklerini ifade ederek, “Hedefimiz, batıya sıfır sevk” dedi.Doğu ve Güneydoğu’da en büyük göz...

Urartu Göz kurucularından Operatör Dr. Atilla Yazıcıoğlu, yıllardır Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki il ve ilçelere sağlık hizmeti verdiklerini ifade ederek, “Hedefimiz, batıya sıfır sevk” dedi.

Doğu ve Güneydoğu’da en büyük göz merkezi olduklarını ifade eden Yazıcıoğlu, “7 uzman doktoru, gözün ön ve arka kısmını içeren tüm cerrahilerin yapılması, excimer lazeri, A grubu statüsünde sağlık kuruluşu ile halkımıza sağlık hizmeti vermekteyiz. Bunun yanında yine modern otoparkı, 4 katı poliklinik, bir katı ameliyathane ve bir katı da idare olmak üzere 6 katlı merkezimizde bölgeye hitap ediyoruz” dedi.

Urartu Göz’de her türlü lokal ve genel anestezinin yapıldığını vurgulayan Yazıcıoğlu, “Gözün ön ve arka segmentine dair tüm müdahaleler yapılabilmektedir. Kliniğimizde lazer, katarakt, kapak hastalıkları, şaşılık ve retina alanında bilimsel, deneysel ve klinik çalışmaları yapmış hekimlerimiz, bu konudaki tecrübelerini hastalara nakletmektedirler. Zor vakalarda ise kendi aramızda konseyler kurarak ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ülkemizin değişik eğitim, araştırma ve üniversite hastanelerinde eğitim görmüş, ihtisas yapmış meslektaşlarımızla haftanın 5 günü konsey kurarak ne yapacağımız hususunda bir konsensüs oluşturuyoruz. Burada amacımız tecrübelerimizi bir sinerji oluşturarak hastalarımızın takibinde bu sinerjiyi yansıtmaktır. Kliniğimizdeki her doktorumuz zaten kendi dalında standart ameliyatları yapmaktadır, fakat özellikle kornea nakli (göz nakli), şeker hastalığına bağlı göz arkası kanamalı olgular ve standart dışı bazı hastalıklarda bilimsel konseyimizi topluyoruz. Konseyimizle hastamıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz kararına vararak, gerekirse aynı ameliyata birden fazla doktor girip hastamızın takip ve tedavilerini yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu’daki illerin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden ve ülke dışından hasta aldıklarını da dile getiren Yazıcıoğlu, “İki ay önce Almanya’nın Berlin şehrinden ameliyat olmak için kliniğimize başvuran ailemiz vardı. Bu bizi ziyadesiyle onure etti. Bunun yanında Ankara’dan, Trabzon’dan, İzmir’den kliniğimize başvuran hastalarımız var. Ama en çok Hakkari, Yüksekova, Bitlis, Tatvan, kısmen de Ağrı ve Patnos’tan kliniğimize başvurular olmaktadır. Hedefimiz batı illerine sıfır sevk yapmaktır. Bunun için elimizden geldiğince hastalarımızın sağlıkla ilgili problemini kliniğimizde çözmektir” diye konuştu.