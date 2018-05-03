VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:11

Urartu Göz’de ‘Oftalmolojide Aciller’ toplantısı

Van’da Urartu Göz tarafından ‘Oftalmolojide Aciller’ konulu bir toplantı düzenlendi.Urartu Göz’de düzenlenen toplantıya merkez ve ilçelerdeki göz doktorları katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Urartu Göz Başhekimi Operatör...

Urartu Göz'de ‘Oftalmolojide Aciller' toplantısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’da Urartu Göz tarafından ‘Oftalmolojide Aciller’ konulu bir toplantı düzenlendi.

Urartu Göz’de düzenlenen toplantıya merkez ve ilçelerdeki göz doktorları katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Urartu Göz Başhekimi Operatör Dr. Baran Bari İlhan, daha önce göz doktorlarına yönelik ‘Urartu Göz Günleri’ adı altında toplantılar düzenlediklerini belirterek, “Şimdi genç pratisyen hekim meslektaşlarımıza göz acillerinde neler yapılabileceği konusunda mesleki dayanışma göstermek babında bir sosyal sorumluluk adımı attık. Bu çerçevede gönüllülük temelinde mesai dışında gelip bu konularda bilgi tazelemek isteyen meslektaşlarımıza bilgimiz, görgümüz çerçevesinde destek olmaya çalışıyoruz. Bugün kurumumuz hekimlerinden Op. Dr. Yusuf Evcimen göz alerjileri hakkında meslektaşlarımızı bilgilendirdi. Burada amacımız hem genç meslektaşlarımızla bilgi alışverişinde bulunmak hem de sohbet babında bir ortam oluşturmak adına ilk adımı attık. Bundan sonra da gönüllülük temelinde bu konularda bizimle görüşmek isteyen tüm hekimlerimize kapımız açıktır. Bu bir dayanışmadır. Karşılıklı imkanlar ölçüsünde bilgi paylaşımıdır” dedi.

Doktorların eğitime ilgisinin iyi olduğunu dile getiren İlhan, “Burada amacımız hem kendimizi geliştirmek hem de bölgeye gelen ve her imkana sahip olamayan, meslekteki gelişmelerden, yeniliklerden ve elinde olmayan donanımlardan dolayı genç meslektaşlarımızın meslekten soğumaması, uzaklaşmaması açısından katkı sunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Yusuf Evcimen tarafından genç doktorlara ‘Oftalmolojide Aciller’ konusunda bilgi aktarmasıyla sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku