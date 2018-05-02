Vali Zorluoğlu Hacıbekir Mahallesi halkıyla bir araya geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sağlanan huzur ortamının sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlanan bu huzur ortamına mutlaka sahip çıkması ve destek vermesi lazımdır”...

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, sağlanan huzur ortamının sürekli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlanan bu huzur ortamına mutlaka sahip çıkması ve destek vermesi lazımdır” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde kanaat önderleri, vatandaş ve esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Vali Zorluoğlu, ziyaret kapsamında ilk olarak Gevdan Aşireti Lideri Mehmet Aslan’ı evinde ziyaret etti. Zorluoğlu, burada aşiret lideri Aslan’dan mahalle ile ilgili sorun ve talepleri dinledi.

Bir şehirde yatırımın üzerine kurulacak kaidenin huzur ortamı olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, eğer bir yerde huzur yoksa orada özel sektörler de dahil yatırım yapma imkanının olmadığını söyledi. Zorluoğlu, “Sağlanan huzur ortamının sürekli hale getirilmesi lazım. Tabi ki güvenlik kuvvetlerimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Biz bunları elimizden gelen gayretle yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlanan bu huzur ortamına mutlaka sahip çıkması ve destek vermesi lazımdır. Huzur ortamıyla birlikte Van hareketlendi. Geçtiğimiz yıl Van; deniz kenarlarıyla, sokaklarıyla cıvı cıvıl doldu. Gece geç saatlere kadar insanların caddelerde olduğu, alışveriş yaptığı güvenli bir şehir durumuna geldi” dedi

“Şehrin kazandığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağız”

Sanayi yatırımcıların Van’daki huzur ortamıyla birlikte yeni yatırımların peşine düştüğünü dile getiren Zorluoğlu, “Van farklı bir noktaya gidiyor. Bu konuda bizimle görüşenler var. Bu şehrin kazandığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağız. Şehir de şu an bir umut var. Sokağa çıktığım zaman, vatandaşlarımızdan bunu dinliyorum. Şehir ileriye doğru bir adım attı. Bu adımları artıracağız ve ileriye doğru daha büyük adımlar atacağız. Bu şehir var olan potansiyelini en iyi şekilde kullanacak” diye konuştu.

“Bu sene yaylaları ve meraları serbest bıraktık”

Van’da şu anda yasaklanmış yayla ve meranın olmadığını ifade eden Zorluoğlu, “Sadece ‘özel güvenlik bölgesi’ olan bir kaç alan var, o kadar. Hayvancılık buranın ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Turizm, hayvancılık, tarım, sanayi yatırımları ve devletin yeni yapacağı yatırımlarla bu şehir Türkiye’de ilk 10’a girmeye aday bir şehirdir. Terörün bütünüyle ortadan kaldırılması halinde bu bahsettiğimiz şeyler çok uzakta olamayan güzel hedeflerdir” şeklinde konuştu.

Van’a stadyum müjdesi

Van şehir stadyumu için olumlu adımların atıldığını açıklayan Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stadyumla ilgili Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüştük. İnşallah yakında seçim olmadan protokolünü yapıyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile protokol yapıyoruz. Bir yer belirledik. Edremit’te şehre yakın bir yerde yeni stadyum yapımı için start veriyoruz. Hayırlı olsun.”

Yapılan konuşmanın ardından yemeğe geçen Zorluoğlu, daha sonra vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Burada çocukların sevgi gösterisiyle karşılaşan Zorluoğlu, çocuklar ve gençlerle sık sık hatıra fotoğrafı çekti. Ziyaret kapsamında Fevzi Geyik Ortaokuluna geçen Zorluoğlu, burada okul idaresi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette Vali Zorluoğlu’na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve kurum amirleri eşlik etti.