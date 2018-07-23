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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:13

Vali Zorluoğlu’ndan ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ mesajı

Van Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Zorluoğlu'ndan ‘24 Temmuz Basın Bayramı' mesajı
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Van Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Kamu yararını en ön planda tutan, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda habercilik yapan, kamuoyunu bilgilendirme misyonunu meslek ilkelerinden ödün vermeden, hukuk kuralları ile temel hak ve hürriyetler çerçevesinde yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsuru olan basının, sansür ve benzeri kısıtlamalara maruz bırakılmadan işleyebilmesi, toplumun geneline etki edebilme ve kitleleri doğru yönlendirebilme gücünü yerli yerinde kullanabilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte gördük ki; doğru mesajların, olabildiğince geniş kitlelere, hızla ve ilk ağızdan ulaştırılması sayesinde basının, bir ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak noktasında da anahtar rolü bulunmaktadır. Bu vesileyle o karanlık gecenin aydınlığa çıkmasında katkısı bulunan tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; mesleğini hakkıyla yapma gayretinde olan, çalışmalarında devletin ve milletin çıkarlarını gözeten tüm basın çalışanlarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.
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