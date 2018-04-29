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29 Nisan 2018 Pazar 16:17

Vali Zorluoğlu’ndan Berat Kandili mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu'ndan Berat Kandili mesajı
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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Yüce Mevla’nın rahmet ve bağışlamasının bolca lütfedildiği, duaların ve tövbelerin kabul olacağının müjdelendiği, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili’ne tekrar ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Yaradan’ın affına sığınma ve bağışlanma için eşsiz bir fırsat olan Berat Kandili, elbette kırılan kalpleri onarmaya vesile olacak ve her birimize vicdan muhasebesi yapma imkânı da sunacaktır. Beraatımızın verileceğini ümit ettiğim bu anlamlı gecenin, İslam âlemine ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
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