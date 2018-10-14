Van Altay Futbol Okulu finalde

Van Altay Futbol Okulu, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ‘Sealight Cup’ turnuvasında finale kaldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Sealight Cup turnuvasına katılan Van Altay Futbol Okulu 2008 elit yaş grubu sporcuları, rakiplerini eleyerek finale kaldı. Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Denizlispor, Bucaspor ve Altınordu gibi takımların da yer aldığı turnuvada mücadele veren Van Altay Futbol Okulu sporcuları ayrıca Türkiye ve yurt dışından bir çok önemli takımla maç yapma imkanı buldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Duygu Sağdinç, “Sporcularımız burada hem önemli takımlarla maç yapma imkanı bulurken hem de birçok önemli takımın scout ve teknik ekipleri tarafından da takip ediliyor. Burada birçok önemli takımın scout ve teknik ekipleri tarafından da takip ediliyor. Bu kapsamda çocuklarımıza bu önemli futbol organizasyonunda kendilerini gösterme şansı yanında 5 yıldızlı otelde eğlenmeyi ve her türlü etkinliği yaşamayı çocuklarımıza sağlayan başta Futbol Okulu Koordinatörü Ali Sağdinç’e, Antrenör Ferhat Yıldırımçakar’a, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.