VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 09:33

Van Altay Futbol Okulu finalde

Van Altay Futbol Okulu, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ‘Sealight Cup’ turnuvasında finale kaldı.Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Sealight Cup turnuvasına katılan Van Altay Futbol Okulu 2008...

Van Altay Futbol Okulu finalde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Van Altay Futbol Okulu, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen ‘Sealight Cup’ turnuvasında finale kaldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 11-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Sealight Cup turnuvasına katılan Van Altay Futbol Okulu 2008 elit yaş grubu sporcuları, rakiplerini eleyerek finale kaldı. Beşiktaş, Bursaspor, Eskişehirspor, Denizlispor, Bucaspor ve Altınordu gibi takımların da yer aldığı turnuvada mücadele veren Van Altay Futbol Okulu sporcuları ayrıca Türkiye ve yurt dışından bir çok önemli takımla maç yapma imkanı buldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Duygu Sağdinç, “Sporcularımız burada hem önemli takımlarla maç yapma imkanı bulurken hem de birçok önemli takımın scout ve teknik ekipleri tarafından da takip ediliyor. Burada birçok önemli takımın scout ve teknik ekipleri tarafından da takip ediliyor. Bu kapsamda çocuklarımıza bu önemli futbol organizasyonunda kendilerini gösterme şansı yanında 5 yıldızlı otelde eğlenmeyi ve her türlü etkinliği yaşamayı çocuklarımıza sağlayan başta Futbol Okulu Koordinatörü Ali Sağdinç’e, Antrenör Ferhat Yıldırımçakar’a, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku