VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:47

Van balığı tezgahlardaki yerini aldı

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve gölün tek balık türü olan inci kefali, av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.Van’da av yasağının 15 Temmuz’dan itibaren sona ermesiyle birlikte Van Gölü’ne açılan...

Van balığı tezgahlardaki yerini aldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve gölün tek balık türü olan inci kefali, av yasağının sona ermesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

Van’da av yasağının 15 Temmuz’dan itibaren sona ermesiyle birlikte Van Gölü’ne açılan balıkçılar, yeni sezonun ilk balıklarını avlamaya başladı. Sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin (Van balığı), 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan av yasağının son bulmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini alırken, vatandaşlar ise sezonun ilk balıklarını almaya başladı. Açıklamalarda bulunan Vangölü Balıkçılar Kooperatif Başkanı Übeydullah Demir, Van halkının bu yıl inci kefali balığına sahip çıktığını belirtti. Yaklaşık 15 bin insanın Van balığından geçimini sağladığını ifade eden Kooperatif Başkanı Demir, “Yılın 9 ayında balık avlarken, yumurtlama döneminde ise 3 ay boyunca balık avlamıyoruz. Bizler üreme döneminde el birliğiyle Van balıklarına sahip çıkarsak, balıklarımızın sayısında artış yaşanacaktır. Yaklaşık 15 bin insan bu balıktan geçimini sağlıyor. Sahip çıkılmadığı zaman balık biter ve bu insanlar işsiz kalır. Diğer taraftan ilimiz ekonomisine kazandırdığı kazanç gelmeyecektir” dedi.

“Van halkı balığına sahip çıktı”

1993 yılından bu yanan alınan tedbirlerin en iyisinin bu yıl gerçekleştiğine işaret eden Demir, “Kış balıkçılığının artmasıyla tedbirler 1993 yılında başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi özellikle bu yıl Van balığı ile çok iyi ilgilendi. 1993 yılından bu yana uygulanan bu tedbirlerin en iyisi bu yıl oldu. Bu yasağa öğretmenler, imamlar ve halk büyük destek verdi. Öğretmenler sınıflarda öğrencilerine, imamlar camideki cemaatine anlattı. Fırıncı esnafımız balıkları fırına atmadı. Bu yüzden halkımız elbirliği yaparak Van balığına sahip çıktı” dedi.

Tedbirler alınmadan önce 15-20 balığın bir kilogram geldiğini hatırlatan Demir, alınan tedbirler sayesinde 10 balığın bir kilogram olarak tartıldığı na dikkat çekti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku