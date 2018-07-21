Van basın sporun dostluk maçları sürüyor

Van Basınspor’un kentteki kurum yöneticileri ile dostluk maçları sürüyor. Basınspor’un rakibi bu kez; Van Valisi Murat Zorluoğlu ve Vanspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar’ın da aralarında bulunduğu Van Büyükşehir Belediyespor yöneticileri...

Van Basınspor’un kentteki kurum yöneticileri ile dostluk maçları sürüyor. Basınspor’un rakibi bu kez; Van Valisi Murat Zorluoğlu ve Vanspor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar’ın da aralarında bulunduğu Van Büyükşehir Belediyespor yöneticileri ile VASKİ yöneticileri oldu.

Van’daki medya mensuplarından oluşan Basınspor ile VASKİ-Van Büyükşehir Belediyespor yöneticileri arasındaki dostluk maçı İskele Mahallesi’ndeki Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerinde oynandı. Van Büyükşehir Belediyespor yöneticileri ve VASKİ takımında kalede Fatih Akdeniz, Sertaç Ballıkaya, Vali Murat Zorluoğlu, Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emrah Çayırlı, Mustafa Numan Özdağ, Rahmi Akkol, İskender Etik gibi isimler değişmeli olarak forma giydi.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ün teknik sorumluluğundaki Van Basınspor ise; Erol Çakıl, Kenan Gül, Ziya Türk, Harun Gören, Aytaç Aykaç, İbrahim Yakut, Baki Karaca, Fatih Sevinç, Bişar Ulutaş ve Rıdvan Can’dan oluşan isimlerle değişmeli olarak sahaya çıktı. Maça hızlı başlayan VASKİ ve Van Büyükşehir Belediyespor yöneticileri, Vali Zorluoğlu ile Ali Tekataş’ın golleriyle öne geçti. Basınspor ise Bişar Ulutaş’ın attığı iki golle skoru eşitledi. Rakip takım Emrah Çayırlı ve Feyyaz Uçar’ın golleriyle yeniden öne geçerken, Basınspor’da Rıdvan Can ve Baki Karaca durumu 4-4 yaptı. İlk yarının sonlarına doğru Vali Zorluoğlu şık bir gole imza atarak takımını öne geçirirken, Basınspor’da Bişar Ulutaş attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 5-5 sona erdi. İkinci yarıda Feyyaz Uçar, Ali Tekataş ve Emrah Çayırlı’nın ard arda attığı gollerle fark bir anda üçe çıkarken, Basınspor erken toparlandı ve Fatih Sevinç, Aytaç Aykaç, Bişar Ulutaş’ın golleriyle skoru eşitledi:8-8. Oldukça heyecanlı geçen maçta rakip takımdan Ali Tekataş ve Vali Zorluoğlu’nun gollerine, Basınspor Rıdvan Can’ın attığı iki golle karşılık verdi. Sonraki dakikalarda Basınspor; Baki Karaca ve Fatih Sevinç’in golleri ile sevinirken, Vaski-Van Büyükşehir Belediyespor yöneticileri takımı ise Sertaç Ballıkaya’nın attığı üç gol ile maçı 13-12 kazanmayı başardı.