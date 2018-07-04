Van, Bitlis ve Muş’ta trafik kazaları kameralara yansıdı

Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis’te park ettiği yerden sola dönüş yapan bir ticari araç, ana yoldan gelen tırın altına kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bir başka kazada ise aniden yola çıkan yaya, otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Van’da da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu kaza yaşandı.
Son kaza ise Muş’ta yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırama çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.Yaşanan kazalar kameralar tarafından kaydedildi.