Van, Bitlis ve Muş’ta trafik kazaları kameralara yansıdı

Bir başka kazada ise aniden yola çıkan yaya, otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis’te park ettiği yerden sola dönüş yapan bir ticari araç, ana yoldan gelen tırın altına kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Bitlis’te park ettiği yerden sola dönüş yapan bir ticari araç, ana yoldan gelen tırın altına kaldı. Kazada...

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