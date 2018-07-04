VAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:59

Van, Bitlis ve Muş’ta trafik kazaları kameralara yansıdı

Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Bitlis’te park ettiği yerden sola dönüş yapan bir ticari araç, ana yoldan gelen tırın altına kaldı. Kazada...

Van, Bitlis ve Muş'ta trafik kazaları kameralara yansıdı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van, Bitlis ve Muş’ta meydana gelen 4 trafik kazası kameralara yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis’te park ettiği yerden sola dönüş yapan bir ticari araç, ana yoldan gelen tırın altına kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir başka kazada ise aniden yola çıkan yaya, otomobilin çarpması sonucu yere düştü. Hafif yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Van’da da kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu kaza yaşandı.

Son kaza ise Muş’ta yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırama çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan kazalar kameralar tarafından kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku