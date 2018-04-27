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27 Nisan 2018 Cuma 10:02

Van Büyükşehir Belediyesi 104 bin öğrenciye deneme sınavı yaptırdı

Van’da üniversite ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanan 104 bin öğrenci, Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz deneme sınavının heyecanını yaşadı.Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İl Milli...

Van Büyükşehir Belediyesi 104 bin öğrenciye deneme sınavı yaptırdı
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Van’da üniversite ve liseye geçiş sınavlarına hazırlanan 104 bin öğrenci, Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz deneme sınavının heyecanını yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa ücretsiz deneme sınavı yapıldı. Kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve yeni sınav sistemine uygun olarak yapılan deneme sınavına 104 bin ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

Ortaokul 7-8’inci sınıf öğrencileri Liselere Giriş Sınavı (LGS) lise 11-12’inci sınıf öğrencileri Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) kitapçıklarındaki soruları öğretmenleri nezaretinde büyük bir heyecanla cevaplandırdı. Yapılan sınavlarla özellikle kırsaldaki ve dar gelirli öğrencilerin sınav heyecanını aşması ve motivasyonunun arttırılması amaçlanıyor.

Yapılan sınavdan çok memnun olduklarını belirten öğrenciler, “Van Büyükşehir Belediyesinin böyle bir uygulama yapması çok yararlı oldu. Böylelikle hem sınavlara hazırlanıyoruz hem de sınav heyecanımızı yenmiş oluyoruz. Bu uygulamanın sınavlara kadar devam etmesini istiyoruz. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na eğitime verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dediler.
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