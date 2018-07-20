Van Büyükşehir Belediyesi, 5 yıllık stratejik plan ön çalışmasını başlattı

Van Büyükşehir Belediyesi 2019-2024 Yılları Stratejik Plan Ön Çalışmasının startını verdi.

Büyükşehir Belediyesi ileriye dönük hedeflerini/yol haritasını belirlemek, kurumsal yapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla stratejik plan ön çalışmasını başlattı. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Ali Taş, Dr. Ahmet Ersoy ve Dr. Gökhan Gürbüz’ün katılımıyla Kadın Yaşam Merkezinde 2019 - 2024 Yılları Stratejik Plan Ön Çalışması adı altında 3 gün sürecek seminerlerin ilki gerçekleştirildi.

Seminerlerde sunum eşliğinde katılımcılara stratejik yönetim ve stratejik düşünme teması çerçevesinde “Stratejik Düşünme ve Düşünme Boyutları”, “Stratejik Yönetim Sürecinin Aşamaları” ve “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İçin Kurumsal Yetkinliklerin Kullanımı” başlıkları altında eğitimler veriliyor.

Devam eden seminerlerin yanında ayrıca Van Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde hizmet veren daire başkanlıklarının katılacağı toplantılarla uygun stratejik hedeflerin belirlenmesi için çalışılacak.

Genel Sekreter yardımcıları Mehmet Yaşar ve Salih Allahverdi ile daire başkanları, ilgili birim müdürlerinin katıldığı ilk günkü seminerde kapanış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, doğru stratejinin belirlenmesinin Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesini ve kurumsallığını artıracağına vurgu yaparak, seminerlerin ve sonrasında daire başkanlıkları ile birebir yapılacak toplantıların büyükşehirin geleceğini planlamada yol gösterici olacağını ifade etti.