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02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:18

Van Büyükşehir Belediyesi, sebze hali gelirlerini üçe katladı

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki sebze hali gelirlerini yüzde 300 arttırdı.Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Hal Müdürlüğü, hal esnafının birikmiş 483 bin TL’lik alacağını tahsil ederek gelirlerini...

Van Büyükşehir Belediyesi, sebze hali gelirlerini üçe katladı
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Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki sebze hali gelirlerini yüzde 300 arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Hal Müdürlüğü, hal esnafının birikmiş 483 bin TL’lik alacağını tahsil ederek gelirlerini de yüzde 300 oranında artırdı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fazıl Tamer’e bilgi veren Hal Müdürü Mehmet Yanardağ, yönetim değişikliği ile birlikte kentte sağlanan güven ortamının yatırımcıya ve tüccara güven verdiğini belirterek, hal esnafının iş yapar hale geldiğini belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Tamer ise, Van Büyükşehir Belediyesine birikmiş borcunu ödeyen esnaflara teşekkür etti. Tamer, “Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun göreve başlamasının ardından birçok proje hayata geçirildi. Bunun yanında kentte güven ortamı oluşması ile birlikte esnaf ve tüccarlarımızın da işleri arttı. Van Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnaf ve tüccarlarımızın yanındayız. Yeni yönetim döneminde Van Büyükşehir Belediyemiz, sebze halinden olan gelirlerini yüzde 300 oranında artırdı. Bu aynı zamanda esnafın da işlerini artırdığı anlamına geliyor. Bu durum bizleri mutlu etti. Bunun yanında belediyemizin 2014 yılından beri sebze hali esnafından alacakları birikmiş durumdaydı. Biz bu konuyu nihayete erdirerek alacağımız olan 483 bin TL’yi tahsil ettik. Bu şekilde belediyemize gelir sağlamış olduk” diye konuştu.
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