Van Büyükşehir Belediyesinden 15 ile 5 bin adet sıvat

Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 15 ilde 5 bin adet hayvan içme suyu sıvatı yapımı ve dağıtılması için protokol imzalandı.

Kırsal kalkınma stratejisi doğrultusunda üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın geliştirilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda yaz aylarının gelmesiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanların meralarda yaşadığı su sıkıntısını gidermek için Van Büyükşehir Belediyesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi örnek bir çalışmanın daha startını verdi. İki kurum arasında yapılan protokol gereği 5 bin 263 adet hayvan içme suyu sıvatının dağıtımı ve kurulumu Van Büyükşehir Belediyesi eliyle gerçekleşecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilen protokolün bölge hayvancılığı için büyük önem taşıdığını belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, yapılacak sıvatların 15 ile dağıtılacağını söyledi. Toplam 5 bin 263 adet sıvatın meralara kurulacağını kaydeden Demir, maddi kaynağın DAP tarafından karşılanacağını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“DAP Bölge kalkınma İdaresi sorumluluk alanı içerisinde olan Van, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Sivas’taki meralara çıkan küçük ve büyükbaş hayvanların hijyenik içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla idaremizin 2016 yılından beri devam ettirdiği çalışmaları var. Sıvat diye tabir edilen hayvan içme suyu kaplarının temin edilmesi için idaremiz önceki yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı çalışmanın bir benzerini bu yıl da Van Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapacak. 2 bin 100 adeti sac, 3 bin 163 tanesi de beton olmak üzere toplam 5 bin 263 adet sıvatın imalatının Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak bölgedeki meraların bulunduğu, hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı 15 ile dağıtılmasını öngörüyoruz. Yapım işinin tamamlanmasının ardından sıvatlar bölge illerindeki il özel idaresi ve büyükşehir belediyelerine teslim edilecek.”

Van Büyükşehir Belediyesinin son iki yılda adeta bir hizmet atağı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Genel Sekreter Mustafa Yalçın ise, bu hizmetlerin en yoğun olarak sunulduğu kalemlerden birinin tarımsal hizmetler olduğunu ifade etti. Geçen yıl tarımsal hizmetlere 17 milyon harcandığını hatırlatan Mustafa Yalçın, “Küçükbaş hayvancılığın deposu olarak tabir edilen ilimiz ve bölgemizde tarım - hayvancılığın gelişmesi için Van Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu protokolün hayata geçmesi ile birlikte inşallah hayvancılık yapan vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan meralarda temiz ve hijyenik içme suyuna ulaşma problemini büyük ölçüde ortadan kaldırmış olacağız. Bu işin kaynağını sağlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’e, tüm Vanlılar ve Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.