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24 Temmuz 2018 Salı 11:21

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’ başladı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Birimler Arası Personel Kaynaşması Futbol Turnuvası” başladı.Van Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde hizmet veren personelin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal...

Van Büyükşehir Belediyesinden ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası' başladı
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Birimler Arası Personel Kaynaşması Futbol Turnuvası” başladı.

Van Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde hizmet veren personelin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen “Birimler Arası Personel Kaynaşması Futbol Turnuvası” başladı. Turnuva, Kültür Sağlık ve Genel Sekreterlik ile Kentsel Dönüşüm ve İnsan Kaynakları takımları arasında yapılan maçla start alırken, karşılaşmanın başlama vuruşunu ise Genel Sekreter Mustafa Yalçın yaptı. Oldukça keyifli ve bol gollü geçen maç, 50 dakikanın sonunda 3-3 berabere bitti.

4 grupta 17 takımın mücadele ettiği turnuva, 29 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
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