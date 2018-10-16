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16 Ekim 2018 Salı 11:27

Van Büyükşehir Belediyesinden dar gelirli öğrencilere yardım

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte dar gelirli yaklaşık bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulunuldu.Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek ve eğitim kalitesine artırmak...

Van Büyükşehir Belediyesinden dar gelirli öğrencilere yardım
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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte dar gelirli yaklaşık bin öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek ve eğitim kalitesine artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı, sosyal hizmet uzmanları tarafından kentte yapılan tespitler ve başvurular sonucunda yaklaşık bin öğrenciye giyim, kırtasiye ve gıda yardımında bulundu. Yardımlar, belediye ekipleri tarafından ailelere titizlik içinde adrese teslim ve Hayır Çarşısında elden dağıtıldı.

Zor zamanlarında devletin kendilerine el uzattığını belirten aileler, yardımlarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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