Van Büyükşehir Belediyesinden deprem çalıştayı

Van Büyükşehir Belediyesi, depremin 7. yıldönümünde ‘Deprem Gerçeğine Karşı Geç Olmadan Kentsel Dönüşüm’ çalıştayının ikincisini düzenleyecek.

2011 yılında Van’da yaşanan deprem felaketinin yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi deprem duyarlılığını arttırmak ve deprem farkındalığı oluşturmak için çalıştay düzenliyor. 23 Ekim 2018’de Double Tree By Hilton Otel’de ikincisi düzenlenecek olan çalıştayda, ülke genelinde deprem ve kentsel dönüşüm konusunda tanınmış isimler ve akademisyenler gün boyu çeşitli sunumlar yapacak.

Deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm noktasında yapılan ve yapılması gereken çalışmaların masaya yatırılarak bilimsel bir bakış açısının ortaya konulacağı çalıştay, iki oturum şeklinde iki gün sürecek.

Çalıştayın ilk günü; Türkiye’nin depremselliği, Van depremi, betonarme yapılarda depreme karşı güçlendirme, depreme yönelik çalışmalar ve mikro bölgeleme konuları, ikinci gün ise Türkiye’de kentsel dönüşüm, planlama ve kentsel dönüşüm ile Van’daki yapı stoğu gibi konular ele alınacak.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü katılım sağlayacak.

Çalıştaya katılmak isteyenler basvuru.van.bel.tr adresinden katılım formu doldurarak programlara katılabilecekleri belirtildi.