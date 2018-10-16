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16 Ekim 2018 Salı 14:10

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünden büyük başarı

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Van’da yapılan Türkiye Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışmalarınde büyük başarı elde etti.6 ilin katılımıyla Van’da gerçekleştirilen yarışmada, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü...

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünden büyük başarı
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Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Van’da yapılan Türkiye Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışmalarınde büyük başarı elde etti.

6 ilin katılımıyla Van’da gerçekleştirilen yarışmada, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 4 kategoride dereceye girdi. Van Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteklerin sonucunu almaya devam ediyor. 13 Ekim’de kentte yapılan Türkiye Bölgesel Kros Ligi birinci kademe yarışmalarında Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya daha imza attı. Yarışmalarda Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yıldız erkekler kategorisinde birincilik, küçük kızlar ve yıldız kızlar kategorilerinde ikincilik, küçük erkeklerde ise üçüncülük elde etti.

Yarışmalarda başarı elde eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, finallerde Van’ı temsil edecek.
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