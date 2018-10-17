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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:55

Van Büyükşehir ikinci deprem çalıştayını yapacak

Van Büyükşehir Belediyesi depremin 7. yıldönümünde ‘Deprem Gerçeğine Karşı Geç Olmadan Kentsel Dönüşüm’ çalıştayının ikincisini düzenleyecek.Van’da 2011 yılında yaşanan deprem felaketinin yıldönümü nedeniyle Van Büyükşehir...

Van Büyükşehir ikinci deprem çalıştayını yapacak
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Van Büyükşehir Belediyesi depremin 7. yıldönümünde ‘Deprem Gerçeğine Karşı Geç Olmadan Kentsel Dönüşüm’ çalıştayının ikincisini düzenleyecek.

Van’da 2011 yılında yaşanan deprem felaketinin yıldönümü nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi deprem duyarlılığını arttırmak ve deprem farkındalığı oluşturmak için çalıştay düzenliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin katkılarıyla 23 Ekim 2018’de Double Tree By Hilton Otel’de ikincisi düzenlenecek olan çalıştayda ülke genelinde deprem ve kentsel dönüşüm konusunda tanınmış isimler ve akademisyenler gün boyu çeşitli sunumlar yapacak. Deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm noktasında yapılan ve yapılması gereken çalışmaların masaya yatırılarak bilimsel bir bakış açısının ortaya konulacağı çalıştay, iki oturum şeklinde bir gün sürecek.

Prof. Dr. Ferhat Özçep, Doç Dr. Suvat Parin, Doç. Dr. Mucip Tapan, Şehir Plancısı A. Faruk Göksu ve Gazeteci İkram Kali’nin konuşmacı olarak katılacağı çalıştayın birinci oturumunda, Kentsel dönüşüm - kentsel dönüşüm sosyolojisi konuları ele alınırken ikinci oturumda ise, Kentleşme ve yapılaşma sürecinde zemin - deprem etkileşimi başlıkları ele alınacak. Çalıştaya kurum - kuruluşların ilgili personelleri de izleyici olarak katılım sağlarken, yine dileyen vatandaşlar da misafir olarak çalıştayı izleyebilecek.
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