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18 Ekim 2018 Perşembe 09:59

Van DKMP şube müdürlüğünden örnek davranış

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için hazırladıkları yuvaları şehrin değişik yerlerine yerleştirmeye başladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü...

Van DKMP şube müdürlüğünden örnek davranış
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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için hazırladıkları yuvaları şehrin değişik yerlerine yerleştirmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte harekete geçti. Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine öğretmen ve öğrenciler ile birlikte sokak hayvanları ile kuşlar için yuvalar yerleştirildi. En kısa süre içerisinde sokak hayvanları ve kuşlar için şehrin belirlenen yerlere kedi evi, köpek kulübesi ve de kuş evlerini havalar daha da soğumadan yerleştireceklerini ifade eden yetkililer, bu güzel yaklaşımlarından ve de ilgilerinden dolayı Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kıymetli yöneticileri ile öğrencilerine teşekkür ettiler.
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