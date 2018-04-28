Van Emniyet Müdürlüğü’nün ’Seçim Koordinasyon Merkezi’ çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin il ve ilçe genelinde kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşması için kurulan “Seçim Koordinasyon Merkezi”nin telefon ve faks numaralarını yayınladı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin il ve ilçe genelinde kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların rahat bir şekilde ulaşması için kurulan “Seçim Koordinasyon Merkezi”nin telefon ve faks numaralarını yayınladı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin il ve ilçe genelinde kamu güvenliğinin sağlanması, seçim öncesinde ve sonrasında oluşabilecek olayların önlenmesi ve seçimlerin güvenli bir ortamda yürütülmesi için gerekli güvenlik önlemlerin alınması, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yapılabilmesi için; ilimiz polis sorumluluk bölgelerinde alınacak güvenlik tedbirlerin koordinasyonu ve seçim sürecinde meydana gelen olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için 19 Nisan 2018 tarihinde ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde 24 saat esasına göre çalışacak şekilde “Seçim Koordinasyon Merkezi” kurulmuştur” denildi.

“Seçim Koordinasyon Merkezi Telefon Faks Numaraları”

İpekyolu/Tuşba/Edremit Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 217 4639 - 0432 217 1352, Bahçesaray İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 751 2526 - 0432 751 2120, Başkale İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 651 2560-0432 651 2265, Çaldıran İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 412 2268 - 0432 413 2313, Çatak İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 512 2140 - 0432 512 2458, Gevaş İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 612 3147 - 0432 612 2020, Gürpınar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0505 318 6535 - 0432 551 2379, Saray İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 781 2343 - 0432 781 2120, Erciş İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 388 2098 - 0432 388 2099, Muradiye İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0505 318 6533 - 0432 451 2029 ve Özalp İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi 0432 712 2247 - 0 432 712 2044.