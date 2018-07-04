Van Gölü, mavi bayraklı plajına kavuşuyor

VAN (İHA) – Van’ın Tuşba Belediyesinin girişimleri sonucu Van Gölü’nün Mollakasım Mahallesi’ndeki kıyı şeridinde oluşturulan ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğü tarafından Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görülen halk plajı açılışa hazır.

Türkiye’nin 1994 yılından bu yana katıldığı Ulusal Mavi Bayrak Ödülü, 50 ülkede gerçekleştiriliyor. Türkiye’de 2002 yılında 140 mavi bayraklı plaj varken, 2018 yılında bu sayı 459’a ulaşmış oldu. Türkiye’de deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde temiz denizlerin ve plajların göstergesi olan mavi bayrak sayısı her geçen yıl artarken, mavi bayraklı plaj sahibi ülkeler arasında İspanya ve Yunanistan’ın ardından 3. sırada yer aldı.

İlk kez bir göl, ‘mavi bayrak’ ödülüne layık görüldü

Deniz denilince akla ilk gelen Antalya, Türkiye’deki mavi bayraklı plajların neredeyse yarısına sahip. Antalya’da 200 mavi bayraklı plaj ve marina bulunuyor. Antalya’yı 101 plaj ve marina ile Muğla, 51 plaj ve marinayla da İzmir takip ediyor. Türkiye’nin deniz kıyı şeridinin dışında ilk kez Ulusal Mavi Bayrak Ödülü, Anadolu’da bir göle verilmiş oldu. Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görülen Van Gölü, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe’nin girişimleri sonucu, özellikle turizm için önemli bir cazibe merkezi olması gereken göl, bu anlamda adeta öldü denilmekteydi. Yaz aylarında hafta sonu günü birlik göl kıyısına giden tatilcilerin attıkları çöpler nedeniyle adet şehir çöplüğünü andıran sahil, 2014 yılında Van’ın büyükşehir statüsünü kazanmasıyla kurulan Tuşba Belediyesi tarafında yeniden keşfedilen sahilde düzenli çevre temizliği yapılmaya başlandı. Çöplükten ve mezbelelikten geçilmeyen göl kıyısı adeta yaşanır bir hale dönüştürüldü.

Tuşba Belediyesi ile turizme kazandırılan Van Gölü sahiline ödül

Belediye Başkanı Özgökçe’nin bizzat kendisinin katılarak yapılan çevre temizliği kampanyaları ile hak ettiği değeri gören sahilde, tatilciler için çöp konteynerleri bırakıldı, sahilde görevlendirilen personel tarafında ise düzenli olarak çevre temizliği yapıldı. Bölge halkına temizlik ve çevre koruma açısında farkındalık oluşturmak adına çok ciddi eğitim çalışmaları programlı olarak gerçekleştirildi. Başkan Özgökçe’nin büyük emekler vererek çöp ve pislikten arındırılan Van Gölü, ‘Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı’na kavuşmuş oldu. Geçen yıldan beri başlatılan çalışmalar son aşamaya gelirken, Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ise 6 Temmuz’da düzenlenecek bir törenle Van Gölü sahilinde Türk bayrağı, Tuşba Belediyesinin flaması ile mavi bayrak göndere çekilecek.

Plaj; arıtma tesisi, 190 metrekarelik idari bina, mescit, cankurtaran kulesi, duşa kabinler, büfe, tuvaletler, otopark ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi. Tuşba Belediyesinin girişimleri ile gerçekleştirilen, Van Denizi’nin kıyı ile çevre temizliği ve sahil düzenlemeleriyle bölgede tatilcilerin ve Vanlıların rahat yüzebilecekleri halk plajlarına ihtiyaç vardır. Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı, bu ihtiyaca büyük ölçüde cevap verecek. Bundan böyle Van Denizi’nin kıyısında hem bölge insanları hem de başta İran olmak üzere tüm komşu ülkelerden milyonları aşacak ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çok önemli denetim ve kontrolleri sonucunda 33 kritere göre yapılan değerlendirmelerde Van’ın Tuşba ilçesindeki Mollakasım sahili bu ödülü almaya hak kazandı. Deniz suyu analizleri, plajı kullananların memnuniyeti, su sporları ve yüzme alanının ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engelliler için olanakları içeren kriterleriyle Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı, Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe; “Öncelikle Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımızın tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda ise Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda dünyada 50 ülkede uygulanıyor. Merkezi Danimarka Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı, Mavi Bayrak Programını çok hassas olarak yürütmektedir. Mavi Bayraklı Halk Plajı Ödülüne hak kazanmak çok kolay olmamaktadır. Tuşba Belediyemiz Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri tarafından yürütülen Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajımız, şimdiden vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği projelerimizin başında geliyor. Allah’ın izni ile plajımızı 6 Temmuz’da başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası ve Ulusal Çevre Eğitim Vakfı temsilcileri, milletvekillerimiz ve valimiz ile il protokolümüzün katılımlarıyla ‘Mavi Bayrağımızı’ göndere çekerek plajımızı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“Van halkı artık yüzünü Van Denizi’ne döndü”

Vanlıların bugüne kadar hep sırtını Van Denizi’ne (Van Gölü’ne) çevirdiklerini, ilk kez Van’ın yükselen değeri Tuşba Belediyesi ile Van ve bölge halkının artık yüzünü Van Denizi’ne döndüğünü kaydeden Başkan Özgökçe, “Yaklaşık bin 648 metre rakımlı ve 400 kilometrelik sahile sahip Van Denizi kıyısında rahat yüzülebilecek en büyük, ilk ve tek halk plajımız şimdiden vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yerlerin başında geliyor. Vanlılar ve turistler gittikleri ıssız koylarda yüzebilecekleri uygun yer bulunmadığı gibi her şeyden mahrum kalıyordu. Şimdi Tuşba Belediyemizin yaptığı bu Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile tüm sıkıntılarımız bitiyor. Öncelikli çalışmalarımız içerisinde değerlendirdiğimiz plajımıza arıtma tesisi kazandırdık. Plajımız çevre dostu bir plaj olacaktır. Vanlılar için Van Denizi büyük bir nimet iken bugüne kadar zahmeti, angaryası sıkıntılarını çeken vefalı ve kadirşinas Vanlılar bundan böyle sefasını, huzur ve mutluluğunu yaşayacaktır. Su sporları, su ürünleri, su yoluyla ulaşım başta olmak üzere maddi ve manevi kazanç dönemi başlamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik alanında bizlere rehber olarak her daim ‘halka hizmet Hakk’a hizmet’ düsturuyla gece gündüz projeler üretip, 4 yılda adeta 40 yıllık hizmeti bölgeye kazandırmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Gerek modern tesisleriyle, gerek idari binası, cankurtaranı, kafeteryası, büfesi ve engelli kardeşlerimizin ve herkes için yapılan araç gereçleri ile Türkiye’nin hatırı sayılır plajları arasında olacaktır. Şimdiden tüm halkımıza ve Van’ın aziz misafirlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Van Gölü suyu 15 gün arayla analiz ediliyor

Temiz deniz ve plajın göstergesi olan Ulusal Mavi Bayraklı Plaj ve marinalarda sezon içerisinde 15 gün arayla deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca plaj ve marinayı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanı ayrılması, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanması, mavi bayraklı plajların önemli kriterleri arasında bulunuyor.