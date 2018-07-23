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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:29

Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre hedefiyle Van Gölü kıyılarında 40 ton çöp topladı.İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Van Gölü’nü besleyen dere ve kanalların kirletilmesinin sahillerde de...

Van Gölü sahilinde 40 ton çöp toplandı
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Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir çevre hedefiyle Van Gölü kıyılarında 40 ton çöp topladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Van Gölü’nü besleyen dere ve kanalların kirletilmesinin sahillerde de yoğun kirliliğe sebep olduğu belirtilerek, “Özellikle merkezden geçen Akköprü, Kirman ve Kurubaş dereleri ile Şamran kanalının bilinçsizce kirletilmesi sonucu sahil şeridi bu kirlilikten büyük ölçüde etkilenmekte ve akarsular yolu ile göle taşınan kirlilik, dalgalarla birlikte kıyıya vurarak çevre kirliliğine sebep olmaktadır. İpekyolu Belediyesi ekipleri bu kirlilikten yoğun olarak etkilenen bölgelerden biri olan İskele sahilinde geniş kapsamlı temizlik yaptı. 50 personel ve birçok araçla yürütülen çalışma kapsamında bir kilometrelik sahil şeridi temizlenerek yaklaşık 40 ton çöp ve hafriyat uzaklaştırıldı. Dere ve sahillerimizde temizlik çalışmalarının rutin olarak devam etmesinin yanı sıra derelerin kenarlarında bulunan yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ziyaretleri de periyodik olarak sürdürülmektedir” denildi.
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