Van Gölü’nün cennet koyları ziyaretçilerini bekliyor

VAN (İHA) – Van Gölü’nün Gevaş ilçesinde bulunan el değmemiş doğası ve masmavi suya sahip koylar ziyaretçilerini bekliyor.

Gevaş’ın İn Mahallesi’ne bağlı ve yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Ağin mevkisindeki koylar, turistik Ege ve Akdeniz koylarını aratmıyor. Eşsiz doğası, masmavi suyu, kumsalı ve yeşiliyle ziyaretçilerine görsel şölen sunan bu koylar, keşfedilmeyi bekliyor. Adeta cennetten bir parça olan bu koyların tanıtımı noktasında basın mensuplarıyla Ağin bölgesini gezen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İn Mahallesi ve Ağin bölgesinin Türkiye’nin önemli koylarına sahip olduğunu söyledi. Buradaki koyların turizme kazandırılması amacıyla daha önce de geziler düzenlediklerini ifade eden Hakan, "Bununla ilgili bir yol haritamız, bir planlamamız var. Fakat buranın tanıtımıyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Ağin bölgesindeki koylara karayolu ile ulaşımın olmamasının avantajlı yönlerinin olduğunu dile getiren Hakan, "İnsan eliyle bir tahribatın önüne geçilmiş. Böyle bir imkan verilmemiş. Her ne kadar bir iskele yapısı olmasa da tekneyle buralara gelebiliyorsunuz. Günübirlik gelinen bir yer. Biz buralarda haftalık ya da aylık konaklama yapılması için çalışıyoruz. Bakir kalmış bir yer. Ayrıca bölge, kamp turizmine uygun olup, doğal zenginliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleri de barındırıyor. Hem kültürel varlıklar açısından hem de doğal tabi varlıklar açısından turizme kazandırmamız gereken bir lokasyon” ifadelerini kullandı.

Bölgede yapılacak çalışmaların sadece Gevaş Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesiyle mümkün olmayacağını vurgulayan Hakan, “Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle buraya özel sektörü kanalize etmemiz lazım. Buradaki potansiyeli onlara da anlatarak, girişimci insanlarımızın burada turizm yatırımı yapma adına yüreklendirmemiz lazım” diye konuştu.

Ağin bölgesine karayolu ulaşımının olmamasını istediklerini ifade eden Hakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İn ile Altınsaç mahalleleri ve Gevaş’a kadarki bütün koyları da içine alacak bir ‘mavi tur’ mantığı içerisinde belki değerlendirilebilir. Yine dünyada trendi yükselen Agro turizme de çok uygun mekanları var. Zira sahilinin hemen üst tarafı eski bir yerleşim merkezi ve hala hazırda işlenen tarımsal araziler var. Oradaki tarımsal arazilerde Agro turizme kazandırılarak çok farklı bir konsepte bir turizm alt yapısı kurulabilir.”