Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin Türkiye başarısı

Türkiye’de yılın en başarılı kredi kefalet kooperatifi Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, en başarılı kooperatif başkanı da Faruk Alpaslan oldu.Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2017 yılında...

Türkiye’de yılın en başarılı kredi kefalet kooperatifi Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, en başarılı kooperatif başkanı da Faruk Alpaslan oldu.

Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2017 yılında verdiği kredilerdeki geri dönüş oranları ile başarılı kooperatifi oldu. Binde 16 geri dönüş oranı ile kredi veren kurumlar arasında liderliğe oturan Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, bu başarısı ile Avrupa ve dünyada benzer durumda kredi veren kuruluşlara ekonomi dersi vermiş oldu.

Van Hızır Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, “Türkiye genelindeki yüzde1 ila 3’lük kredi dönüş oranları özellikle de ekonomisi gelişmiş batı illerimizde ayakta alkışlanırken, kooperatifimiz ortaklarının kredi dönüşlerindeki muhteşem uyumu, ‘yemem içmem borcumu öderim’ yaklaşımları nedeniyle, geriş dönüş oranlarında Türkiye ve dünya oranlarını geride bırakmamıza vesile oldu. Kredi kefalet kooperatifleri arasında Türkiye’de yüzde1 ila 3 olan geri dönüş oranlarını geride bırakarak Van’ı Türkiye’nin gururu, Avrupa’da yüzde 1 düzeyinde olan geri dönüş oranlarını, binde 16 gibi rekor bir geri dönüş oranı ile geride bırakarak, Türkiye’yi dünyanın gururu haline getirdik” dedi.

“Esnaf ve sanatkârımızı desteklemeye devam ediyoruz”

Esnaf ve sanatkârlara yaşadığı ekonomik sıkıntılarında destek olmaya devam eden Van Hızır ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Faruk Alpaslan, “Son bir yıl içinde yüzde 600 oranında bir büyümeyi yakaladık. 3. gruba yükselen kooperatifimiz, esnafımızın talebine göre 10 bin liradan 150 bin liraya kadar yıllık yüzde 0.50 faiz oranı ile kredi verebiliyor. Sıkıntılı dönemlerinde yanında olmayı hizmet ilkesi olarak benimsediğimiz esnafımızın, sıkıntılarına göre aylık plasman kullanımı değişebiliyor. Plasman miktarımızı yaptığımız girişimler ile ihtiyaca göre aylık olarak arttırabiliyoruz. 2018 Nisan ayı da, ek plasman desteği ile 4 milyon 500 bin lira kredi dağıttığımız bir ay oldu. Van ekonomisini ve esnafımızı her zaman olduğu gibi, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Huzur istikrarı, istikrar istihdamı arttıracak”

Van’ın huzurlu bir kent olması nedeniyle bölgedeki diğer illerden yoğun bir şekilde göç aldığına dikkat çeken Faruk Alpaslan, “Van bölgede ekonomik büyüklük ve ticaret olarak lider konumda olan bir il. Bu nedenle gerek ticaret yapmak isteyenler, gerekse iş bulmak isteyenler Van’a yoğun bir şekilde göç ediyor. Bu nedenle Van’da yatırımların yapılması, işletmelerin kapasitesinin geliştirilmesi, girişimcilerin cesaretlendirilmesi, istihdamın artmasına ve kentin kalkınmasına vesile olacaktır. Huzurun artması ile yatırım yapmak isteyen girişimciler ile işini geliştirmek isteyen esnafımıza kredi vererek, istihdamın artmasını destekliyoruz” diyerek, Van’daki işsiz genç nüfusun istihdam edilmesinin önemine dikkat çekti.