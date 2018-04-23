Van Kent Sanat ve Dans Akademisinden ‘Bana bir şeyhler oluyor’ oyunu

Van Kent Sanat ve Dans Akademisinde sahnelenen ‘Bana bir şeyhler oluyor’ tiyatro oyunu büyük beğeni aldı.Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönetmenliğini Mam Aziz’in yaptığı ‘Bana bir şeyhler oluyor’ tiyatro oyunu, Van Kent Sanat ve...

Van Kent Sanat ve Dans Akademisinde sahnelenen ‘Bana bir şeyhler oluyor’ tiyatro oyunu büyük beğeni aldı.

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, yönetmenliğini Mam Aziz’in yaptığı ‘Bana bir şeyhler oluyor’ tiyatro oyunu, Van Kent Sanat ve Dans Akademisinde sahnelendi. Van Kent Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyun, tiyatro severler tarafından büyük beğeni aldı.

Vatandaşların gösterdiği ilgilinin mutluluk verici olduğunu ifade eden Van Kent Sanat ve Dans Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Mir Hayrullah Elmas, oyunun merhum Başbakan Bülent Ecevit dönemindeki krizi ve bu kriz de etkilenen bir adamın parasını borsada kaybetmesiyle gelişen traji-komik olayları ele aldığını söyledi. Oyunun büyük beğeni aldığını da dile getiren Elmas, ileriki süreçte oyunun Türkiye’nin birçok ilinde sahneleneceğini sözlerine ekledi.

Tiyatro severler ise, oyunu çok beğendiklerini ifade ederek, bu tür oyunların Van’da sürekli sahnelenmesini istediler.