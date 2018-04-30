Van ‘sanat’ şehri oluyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği ‘Kısa Film Festivali’ lansman toplantısı yapıldı.

Belediyede düzenlenen basın toplantısında festival hakkında açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ve aynı zamanda Festival Başkanı Cemil Öztürk, doğu ile batıyı birleştiren, ticaretin merkezi olan İpekyolu’nun geçtiği Van’ın; ilkini düzenleyecekleri ‘Kısa Film Festivali’ ile güzelliğine güzellik katacağını ifade etti. Festivalin; herkesin dilinde olan ‘Güzel Van’ kavramını sadece Vanlılara bırakmayacağını, aynı zamanda ülkenin dört bir tarafındaki 81 milyon insana ulaşma imkanı sağlayacağını vurgulayan Öztürk, “Öncelikle tarihi İpekyolu’ndan ismini aldığı için gerek İpekyolu Kaymakamlığı gerekse İpekyolu Belediyesi olarak tarihe karşı bir borcumuzun olduğunun bilincindeyiz. Tarihe karşı sorumluluk bilinci ile birçok medeniyete beşiklik etmiş, tarihi, kültürü ve sanatıyla barındırmış bu doğal güzellikleri tüm dünyaya gösterebilmek için bu yıl ilkini düzenlediğimiz kısa film festivalini yapmaya karar verdik. Amacımız Van’ın tüm güzelliklerini sadece Vanlılara değil tüm Türkiye’ye ve dünyaya gösterebilmektir. Bunun yanında bir diğer amacımız da sanatsal anlamında ilimizde sanatı, sinemaseverleri kısa film festivali ile buluşturmak ve sanata dair, sinemaya dair Van’ımızdan katkı sunmaktır” dedi.

Van’ın daha önce ülke ve dünya gündeminde hep terörle, olumsuzluklarla anılan bir şehir olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Artık Van, hem ülke hem de dünya gündeminde güzelliklerle, olumlu haberlerle, festivallerle, şenliklerle ve örnek projelerle anılan bir şehir haline gelmiştir. Bizler bunlara şahitlik ettik” ifadelerine yer verdi.

Vizontele filminde geçen ‘Bu şehre güzel şey bir defa gelir, bir günlük gelir’ sözüne de değinen Öztürk, “Biz artık bu güzel şeylerin bir gün değil, 365 gün gelmesini, yaşanmasını istiyoruz. Bugün lansmanını yaptığımız film festivali de bunun bir parçası. Artık Van’da sanata dair, sinemaya dair, kültüre dair bir şeyler konuşulmaya başlanmıştır” diye konuştu.

İlkini düzenledikleri ‘Kısa Film Festivali’ne 424 filmin başvuruda bulunmasının sevindirici bir durum olduğunu belirten Öztürk, “Bunun yanında 70’ten fazla kişi Van temalı kısa film atölyesi kapsamında başvuruda bulundu. Bu sayı çok güzel bir sayı. İnşallah bunların sayısı; ikincisi, üçüncüsü düzenlendiği zaman daha da artacak ve biz artık ulusal değil, uluslararası film festivali olarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Üç aylık bir sürecin ardından bugüne geldiklerini de sözlerine ekleyen Öztürk, “Bu hafta lansman toplantısıyla başlatmış olduğumuz festivalin ilk bölümü, 3 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan açılışla başlayıp, 5 Mayıs Cumartesi günü ödül töreni ile sona erecek. Ben bu anlamda bu festivale verdikleri desteklerden dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na, Kültür ve Turizm Bakanlığına, jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festival Yönetmeni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nergiz Karadaş ise, Van’ın güzelliğinin halen çok fazla filmde yer almadığına dikkat çekerek, “Van maalesef halen çok fazla filme konu olmamış, filmlerin kimliği öznesi olamamış. Ama ben inanıyorum ki 50’ye yakın yönetmenin, hatta jürimizde yer alan ünlü yönetmenlerin de buraya gelmesiyle Van, çok daha farklı bir kimlikte, beyaz perdede yer bulacaktır. Bu anlamda ulusal basın da festivalimizi ilk günden bu yana ciddi şekilde takip ediyor. Sevindirici olan bir diğer tarafı da yıllardır yapılan birçok festivalden daha çok başvuru aldık. Bunda jürimizin etkisi ve sürece ilişkin şeffaf durmamızın etkisi var” ifadelerini kullandı.

Festival Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Atıf Ataman da, Van’da daha önce film festivalinin yapıldığını, ancak ilk defa kısa film festivali yapıldığını ifade ederek, “Bu festivalde sinema ile daha önce profesyonel olarak ilgilenmeyen sinemaseverlere, Van temalı filmler atölyesi düzenledik. Buraya başvuranlar değişik sosyal sınıflardan, mesleklerden insanlardı. Lise öğrencisinden belediye işçisine, doktordan hemşireye sinemayı seven ve gönül veren insanlardı. Bu sene pek çok kısa metrajlı film festivali var. Bizim festivalimize, bu festivale yapılan başvurulardan daha çok başvuru yapıldı. Ulusal bazda toplam 424 film festivalimize başvurdu. 424 filmin 249’u kurmaca dalında, 110’nu belgesel dalında, 36’sı deneysel ve 29 animasyon filmi yarışmaya başvurdu. Bunları ön jüriler izlediler. Her dal için ayrı bir ön jürimiz var. Bu süreç sonunda toplam 39 yarışma ve 14 gösterim filmi belirlendi. 39 yarışma ve 14 gösterim, 7 de Van temalı film, festival süresince 3 ila 5 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak gösterimde olacak. Sinema ile alakalı 70’i aşkın kişi Van’a gelecek ve Van’da sinema mevsimi yaşanacak” dedi.

Festival Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya Çelik ise, festivalde 7 dalda ödül verileceğini dile getirerek, “Bu 7 dalın 4 dalı sinemanın teknik dalları olan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel daldaki ödüller olacak. Bunun yanında ‘Engelsiz Yaşam Özel Ödülü’, ‘Van’ temalı ödül ve ‘Münir Özkul Onur Ödülü’ olarak da 3 özel ödülümüz olacak. Gala gecemizde 13 farklı dalda 7 ödül vereceğiz” şeklinde konuştu.

Lansman toplantısı soru-cevap ile sona erdi.