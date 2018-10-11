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11 Ekim 2018 Perşembe 16:04

Van Ticaret Borsasından öğrencilere kırtasiye desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Van Ticaret Borsası işbirliğinde her yıl yapılan eğitim yardımları, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam etti.Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Edremit İlçe Jandarma...

Van Ticaret Borsasından öğrencilere kırtasiye desteği
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Van Ticaret Borsası işbirliğinde her yıl yapılan eğitim yardımları, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam etti.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte köy okullarındaki öğrencilere ulaşarak, kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtti. Süer, “Borsamız her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirmiş olduğu kırtasiye yardımlarını sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve borsamızın öz kaynak desteği ile hazırlanan kırtasiye paketlerini öğrencilerimize ulaştırarak, eğitimlerine bir nebze de olsa katkıda bulunduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza her türlü desteği vermemiz gerekir. Yalnız eğitim camiasında değil, imkanlarımız nispetinde ilimizin yararına olacak her projede yer almayı ve yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, sosyal sorumluluk projelerine gösterdiği hassasiyet ve katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
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