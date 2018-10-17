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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:45

Van YYÜ çocuk üniversitesi başvuruları başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı başvuruları başladı.İlk mezunlarını bu yıl veren Van YYÜ Çocuk Üniversitesi’nin bu dönemki...

Van YYÜ çocuk üniversitesi başvuruları başladı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Çocuk Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı başvuruları başladı.

İlk mezunlarını bu yıl veren Van YYÜ Çocuk Üniversitesi’nin bu dönemki başvuruları 15-20 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. YYÜ Çocuk Üniversitesi’nde 12 farklı alanda eğitim verilecek. Başvurularla ilgili açıklama yapan YYÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Asiye Parlak Rakap eğitimlerin 26 Ekim 2019’da başlayacağını ifade ederek, "Sinema Televizyon, tıp bilim okulu, geçmişe yolculuk, kültür koruyucuları, sıfırdan sonsuza evrenin hikayesi, gelecek uzayda, çocuk için felsefe, çocukların gözünden gıda, sinir bilim, yazma-eleştirel okuma ve veterinerlik gibi açılması planlanan yeni programlara 6-15 yaş arasındaki tüm çocuklarımız başvurabilir" dedi.

Başvurular için belgelerin hem elden teslim edilebileceğini hem de cocukuniversitesi@yyu.edu.tr e-posta adresi yoluyla yapılabileceğini söyleyen Rakap, "Çocuk Üniversitesi çalışmaları kapsamında Yaz 2018 döneminde üç programda 48 öğrencimizle buluştuk ve çalışmalar yaptık. Güz 2018 döneminden itibaren, geçen dönemden devam eden Doğa Okulu programı ve yeni açılan programlarımızla çocuklarımızı üniversitemize bekliyoruz" diye konuştu.
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