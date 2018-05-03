Van YYÜ Halk Oyunları Topluluğundan büyük başarı

Antalya’da düzenlenen yarışmada Türkiye 2’incisi olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Halk Oyunları Topluluğu, aldıkları kupayı Rektör Prof. Dr. Peyami Battal’a sundu.

Van YYÜ Halk Oyunları Topluluğu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteleri Halk Oyunları Yarışmalarında, halay grubunda Türkiye 2’incisi oldu. Halk Oyunları Topluluğu, Akademik Danışman Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ve eğitmenleri ile birlikte YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ı makamında ziyaret etti.

YYÜ Halk Oyunları Topluluğunun bu başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Rektör Battal, "Her zaman bu tür etkinliklerde başarılara imza atan üniversitemiz artık adını daha fazla duyurmaya başladı. Biz bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif tüm etkinliklere şimdiye kadar hep önem verdik ve destekledik, bundan sonra da bu desteğimiz artarak devam edecektir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutlar, başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu.

Ziyaret, ödüllerin ve kupanın Rektör Battal’a sunulmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.