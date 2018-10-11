Van YYÜ’de işbirliği toplantısı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ), DAKA ve KOSGEB yöneticilerinin katılımıyla işbirliği toplantısı yapıldı.

YYÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda Rektör Peyami Battal, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Giray, KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük ve ilgili öğretim üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Battal, Van’a daha fazla katkı sağlamak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Toplantının temel amacının birlikte proje üretmek ve projeleri uygulamaya geçirerek Van’a katkı sağlamak olduğunu söyleyen Battal, "Ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Özellikle sanayi, eğitim, turizm, tarım ve bilişim alanlarında ortak proje yapmak üzere ekipler oluşturduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda hem DAKA’nın projelerinden yararlanacağız hem de DAKA’yla ve KOSGEB’le beraber değişik kurumlara projeler vermek suretiyle Van’a bu alanlarda katkı sağlayacağız. Üç kurum birlikte hareket ederek önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum. Bundan sonraki süreçte tematik toplantılar yapacağız. Örneğin turizmle ilgili bir toplantı yapıp oluşturduğumuz komisyon üzerinden projeyi yürütmeye çalışacağız. Bahsettiğimiz tüm alanlarda benzer toplantılar yapıp projeler hazırlayıp ilgili kurumlara sunacağız. Bu projelerin desteklenmesiyle beraber hem üniversitemizdeki öğretim elemanları hem de DAKA ve KOSGEB’deki ilgili arkadaşlar daha etkin bir çalışma sürdürüp üretime odaklı projeler hayata geçirilecek. İnşallah bu süreçte birlikte çok etkin çalışmalar yapacağız. Bu açıdan çok güzel bir toplantı oldu. Katılımlarından dolayı DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Giray’a, KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük’e ve ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.