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27 Nisan 2018 Cuma 09:57

Van YYÜ’de proje hazırlama ve yürütme eğitimi verildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) “Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Süreçleri Eğitimi” programı düzenlendi. Eğitim programına katılanların sertifikaları YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami...

Van YYÜ'de proje hazırlama ve yürütme eğitimi verildi
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) “Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Süreçleri Eğitimi” programı düzenlendi. Eğitim programına katılanların sertifikaları YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın tarafından verildi.

YYÜ Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenen proje kapsamında, fen ve uygulamalı bilimlerde çalışan araştırmacılara yönelik TÜBİTAK-BİDEB Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Süreçleri Eğitimi” programı düzenlendi. YYÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim programında proje yazma ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar, uygulamalı eğitimler ile araştırma projesi hazırlama teknikleri ile ilgili bilgiler verildi. Farklı üniversitelerden gelen katılımcılar ile gerçekleştirilen eğitim programının sonunda Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende katılımcıların belgeleri verildi. Rektör Battal TÜBİTAK desteği ile farklı üniversitelerden katılımcılarla gerçekleştirilen bu önemli organizasyonun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bilime ve bilim insanına verdiği değerden bahseden Rektör Battal, bu proje çıktılarının uzun vadede daha net görüleceğine ve disiplinler arası çalışmaların önemine değindi.
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