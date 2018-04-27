Van YYÜ’de "Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu" yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) Bilge Gençlik Topluluğu ve Düşünce Medeniyet Topluluğu ile Bilim ve Hikmet Araştırmaları Merkezi işbirliğiyle (BİLHİKEM)“1. Van YYÜ Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu” gerçekleştirildi.

YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizin bu tür akademik çabalar içine girerek birikimlerini, yaptıkları çalışmaları sistematik hale getirip sunmalarının önemine değindi. Sempozyumun bu yıl sadece YYÜ’deki öğrencileri kapsadığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Battal, "Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda ulusal hatta uluslararası bir boyut kazanacaktır. Üniversitemiz bu sempozyumu çok rahat bir şekilde uluslararası bir boyuta taşıyacak kapasiteye sahiptir. Bütün akademik personelimiz ve rektörlük olarak biz de bu çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz. Sempozyumu organize edenlere, çaba ve cesaretlerini ortaya koyarak bu sempozyumda bildiri sunan öğrencilerimize, onları hazırlayan hocalarımıza, sempozyumun gerçekleştirilmesi esnasında görevli olan öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Rektörlük olarak her zaman bu çalışmalara destek olduklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Battal, "BİLHİKEM’i, öğrenci topluluklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. BİLHİKEM, üniversitemizin akademik personeli olan arkadaşlarımızın kurduğu, tamamen ilmi ve akademik çalışmalar yapan, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeye çalışan ve hiçbir şekilde ideolojik bir boyut taşımayan bir eğitim kuruluşudur. Biz öğrencilerimizin ideolojik tavırlara yönelmeksizin bu tür güzel çabaların içinde olmalarını önemsiyor ve destekliyoruz" diye konuştu.

BİLHİKEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üy. Hakan Hemşinli ise sempozyumda üniversiteden 6 fakültenin 12 bölümünden 32 bildirinin sunulacağını ifade ederek, "BİLHİKEM olarak öğrencilerimizi Doğuyu ve Batıyı bilen, hikmetin izini sürerek kendi medeniyet değerlerine yaslanan bir duruşa sahip olarak ilmi ve akademik anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Derneğimiz, bilim ve hikmeti araştırmayı seven, sistematik çalışma ve okumayı isteyen, eleştirel düşünceyi önemseyen üniversitemizin tüm öğrencilerine açıktır. Sempozyuma maddi ve manevi desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal’a ve SKS Daire Başkanı Kemal Demir’e şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan sempozyumda 6 oturumda 32 bildiri sunuldu. Oturumlar sonunda kapanış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Abdulhadi Timurtaş katıldığı çok sayıda sempozyum arasından en çok bu sempozyumda verim ve zevk aldığını belirterek bildiri sunan öğrenciler ile emeği geçenleri tebrik etti. Sempozyum katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.