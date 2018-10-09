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09 Ekim 2018 Salı 18:46

Van YYÜ’ye ‘Akreditasyon’ sertifikası

Türkiye’deki bilimsel çalışmalara katkı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezine akreditasyon sertifikası verildi.Van YYÜ bünyesinde faaliyet yürüten Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezine, Türk...

Van YYÜ'ye ‘Akreditasyon' sertifikası
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Türkiye’deki bilimsel çalışmalara katkı sunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezine akreditasyon sertifikası verildi.

Van YYÜ bünyesinde faaliyet yürüten Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezine, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon sertifikası verilmesi nedeniyle bir program düzenlendi. Uygulama merkezinde düzenlenen kutlama programında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, TÜRKAK tarafından merkezin akreditasyon sertifikası almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi laboratuvarlarda birçok tahlil yapılan cihazların bulunduğunu, ancak bu cihazların yapmış oldukları tahlil ve analizlerin geçerli olabilmesi için akreditasyon sertifikasına ihtiyaç olduğunu ifade eden Rektör Battal, “Merkezimiz başvuru sonucunda akreditasyon sertifikası aldı. Bugün itibarıyla artık akreditasyon sertifikamız var. Bu süreçler karşılıklı akreditasyon kurumuyla birlikte sürdürülen çok uzun süreçlerdir. Bu yüzden yaklaşık iki yıldır akreditasyon sürecini takip ediyoruz ve şimdi bu akreditasyonu almış olduk. Tabii burada bizim birçok cihazımız var. Bu cihazların bir kısmının akreditasyonunu yapmışken diğerlerinin de akreditasyonu için artık müracaatlarımızı başlatıyoruz. Artık bu merkez müdürlüğümüz bazı yönleriyle akreditasyon almış bir merkez müdürlüğü haline gelmiş oldu” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
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