Van’a 310 iş yeri ve sosyal tesis

Van’daki çevre yoluna sıfır noktadaki 750 dönümlük alan üzerinde inşa edilecek 310 iş yeri ve sosyal tesis için çalışmalara başlandı.

Van ESOB Başkanı İsa Berge, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz ile projenin hayata geçirileceği alandaki çalışmaları inceledi. Ardından açıklamalarda bulunan Berge, “Çevre yoluna sıfır yapılmış proje ile ulaşım sıkıntısı yaşanmayacağını düşünüyorum. Zaten şehir merkezine de yakın. Projenin takipçisi olacağız ve inşallah el birliğiyle katkı sunacağız. Fahri Solmaz Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kalben ve samimi olarak söylüyorum, çok duygulandım. Allah ondan razı olsun, bir baba gibi kalbi ve yüreği kadar temiz bir şekilde o da çalışıyor. Bütün enerjisini hakim olduğu bu projeye vermiş. Ağabeyimizin, başkanımızın yanındayız” dedi.

“Binlerce kişi istihdam edilebilir”

Devasa bir alanda hayata geçecek proje için Vali Murat Zorluoğlu başta olmak üzere ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla irtibata geçeceklerini dile getiren İsa Berge, “Burada küçük bir şehir oluşacağına inanıyorum. Yıllar geçtikçe projenin Van ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Tüm donatı alanları ile birlikte binlerce istihdamın gerçekleşmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık tarafından yapılacak”

Van için son derece önem arz eden projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacağını söyleyen Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz ise, “İlgili tüm bakanlıklarla gerekli tüm işlemleri bitirdik. İmarı tamamlandı ve tapular alındı. Yaklaşık 2 ay içerisinde bitirilmesini beklediğimiz projelerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında çiziliyor. Ardından bakanlığımız projeyi ihaleye çıkaracak. İhaleyi alan ilgili firma, 3 yıl içerisinde işi bitirmek zorunda. İnşallah projemiz Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız İsa Berge’nin desteğiyle hız kazanacaktır” diye konuştu.

“Van kabuğunu kırdı”

Kayseri, Malatya ve Gaziantep’te nasıl orta ölçekli sanayi siteleri yapılıyorsa, Van’da da yapacaklarını dile getiren Solmaz, “Allah’ın izniyle ve devletimizin desteğiyle bu büyük projeyi Van’ımıza kazandıracağız. Van kabuğunu kırdı. Altını çizerek söylüyorum, inşallah burası Van’ın yüz akı olacak. Tekstilden gıdaya, eğitimden sağlığa, inşaattan hizmet sektörüne, makine imalatından montaja akla gelebilecek tüm sektörler burada yerini alacak. Gerçekten Van’a yakışır bir proje oldu. Yaklaşık 8 yıldır bu proje ile ilgileniyoruz. Bu proje, Van için bir şanstır. 750 dönümlük alana sahip projemizde atölyelerin ön kısımları hariç olmak üzere 150-300, 600 ve 900 metrekare olmak üzere toplam 310 iş yeri bulunuyor. Modern üstyapıları ile yollarımız 20 metre olacak. 310 üyemiz başvurusunu yaptı, hatta yedekte bekleyenler bile var. Valimiz Murat Zorluoğlu’nun bize tahsis ettiği iş makineleri yaklaşık iki aydır çalışıyor” şeklinde konuştu.