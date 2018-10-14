Van’da 100 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 100 kilo 112 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine...

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 100 kilo 112 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesinde oluşturdukları uygulama noktasında uyuşturucuyu taşıyan kapalı kasa kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; kamyonetin doğal boşlukları içerisinde zulalanmış 106 paket halinde toplam 100 kilo 112 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Narkotik polisi, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği değişik operasyonlarda toplam 4 ton 880 kilo 756 gram eroin maddesi ele geçirirken, 1 Ocak-13 Ekim 2018 tarihleri arasında ele geçirilen 4 ton 884 kilo 41 gram eroin maddesi ile Türkiye’de bir yıl içerisinde ve il bazında yakalama rekoru kırıldı.