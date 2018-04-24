Van’da 100. yıl turnuvaları tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesinin ’Sosyal Gelişim’ projesi kapsamında 2 bin 500 gencin katılımıyla 4 branşta gerçekleştirdiği 100. yıl turnuvaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı nedeniyle 2 bin 500 gencin katılımıyla ‘100. Yıl Turnuvası’ düzenledi. 3 Nisan’da voleybol müsabakaları ile başlayan turnuvalar, 22 Nisan’da Nur Tatar Spor Salonu’nda yapılan basketbol finali ile sona erdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında 2 bin 500 genç; futbol, voleybol, basketbol ve masa tenisi dallarında kıyasıya mücadele etti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan turnuvalarda, voleybol müsabakalarında Nene Hatun Kız Meslek Lisesi birinci, Spor Lisesi ikinci, Fevzi Çakmak Ortaokulu ise üçüncü oldu. Masa tenisinde bayanlar 13 yaş altı kategoride Aysun Keve birinci, Dimen Elasan ikinci, Elif Sahra Sarı ise üçüncü oldu. Bayanlar 13 yaş üstü kategoride de; Tülin Özdemir birinci, Vecihe Başaran ikinci, Binnur Akın ise üçüncü oldu. Erkeklerde 13 yaş altı kategoride Özhan Akın birinci, Evliya Özdemir ikinci, Muhammed Akın üçüncü oldu, erkekler 13 yaş üstü kategoride de Tajdin Kurt birinci, İsmail Keve ikici, Engin Kurt ise üçüncü oldu.

En yoğun katılımın olduğu futbol karşılaşmaları da lise kategorisinde Van Merkez İpekyolu İmam Hatip Anadolu Lisesi birinci, Vali Haydar Bey Anadolu Lisesi ikinci, Selâhaddini Eyyubi İMKB Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise Kerim Tuncer Ortaokulu birinci, Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu ikinci, TOBB Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Pazar günü finalleri yapılan basketbol müsabakalarında ise kızlar 1. kategoride Kazım Karabekir Anadolu Lisesi, kızlar 2. kategoride İnci Kefali Ortaokulu, kızlar 3. kategoride ise Hüsrevpaşa Ortaokulu birinci oldu. Erkeklerde ise 1. kategoride Kazım Karabekir Anadolu Lisesi, 2. kategoride de Atatürk Anadolu Lisesi birinci oldu.

Dört branşta tamamlanan turnuvalarda derece giren okul ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.