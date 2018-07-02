Van’da 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Van-Hakkâri karayolu şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, toplam 13 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen Y.B. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.