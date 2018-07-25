Van’da 15 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi...

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 15 adet akıllı kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Irak vatandaşı olan S.A.S. ve F.S.A. isimli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.