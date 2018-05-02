Van’da 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi İskele...

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi İskele Mahallesi İbibik Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve ikametin bahçesindeki kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda toplam 18 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, E.Y. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi.