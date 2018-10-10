Van’da 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Hakkâri-Van karayolu...

Van’ın Başkale ilçesinde 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada 19 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.Ç. isimli şüpheli şahsın yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.