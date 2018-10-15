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15 Ekim 2018 Pazartesi 10:15

Van’da 21 bin 750 litre ilaç kullanıldı

Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezindeki sazlık alanlar, göller ve göletlerde özel anfibik araçlarla yürüttüğü ilaçlama çalışmaları devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, çevre ve insan sağlığını...

Van'da 21 bin 750 litre ilaç kullanıldı
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Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezindeki sazlık alanlar, göller ve göletlerde özel anfibik araçlarla yürüttüğü ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlar, özel anfibik araçlarla taranıp ilaçlanırken, 20 araç ve 73 personelle de açık alanlar düzenli olarak ULV, mistblower ve biocycle motorlarla ilaçlanıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor. Bugüne kadar Van ve ilçelerinde toplamda 21 bin 750 litre ilaç kullanılırken, çalışmaların kasım ayı sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Halkın sağlığı için ilaçlama çalışmalarını tüm şehir merkezinde aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu, “Çalışmalarımızı yaklaşık 100 personelle Van Gölü kıyısı, bataklıklar, sazlık alanlar, göller ve göletler de kasım ayı sonuna kadar devam edecek. Yapılan çalışmalarla bu yıl haşere, sinek, karasinek ve larvalarla mücadelede önemli bir adım attık. Bu haşerelerin geçen yıllara oranla sayılarında önemli bir düşüş var. Vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler geliyor” dedi.
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