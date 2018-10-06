Van’da 23 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaya olarak yürüyen şahsın üzerinde 23 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bahçıvan...

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaya olarak yürüyen şahsın üzerinde 23 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Nurbaba Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen ve durumundan şüphelenilen M.Ş. isimli şahsın elinde bulunan poşette arama yaptı. Yapılan aramada; toplam 23 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgisi olan M.Ş. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.