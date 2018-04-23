Van’da 23 Nisan coşkusu

Van’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.Sabah saatlerinde Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan program, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda yoğun katılımla...

Van’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Sabah saatlerinde Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan program, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda yoğun katılımla sürdü. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, anaokulu öğrencilerinin ront gösterisi ve köy düğünü mizanseni, şiirlerin okunması, halk oyunları, tekvando ve jimnastik gösterileriyle devam eden program; resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sürdü.

Daha sonra alanda kurulan stantları gezen Vali Zorluoğlu ve protokol üyeleri, geleneksel çocuk oyunlarına katılarak Vanlı çocukların bayram coşkusuna ortak oldular.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine Vali Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kurum amirleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikte bir açıklamada bulunan Vali Zorluoğlu, Van’da bayramın tam manasına uygun bir şekilde kutlandığını belirterek, “Çok sayıda vatandaşımız ve çocuklarla birlikte bugün bayramı bir şölen havasında kutluyoruz. İnşallah ülkemizde ve ilimizde daha nice nice 23 Nisanları millet olarak kutlamayı Mevlam nasip eylesin. Ben tekrar tüm çocukların 23 Nisan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Çocuklar, bayramı çok sevdiklerini belirtirken, vatandaşlar ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.