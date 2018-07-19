Van’da 309 kaçak şahıs yakalandı

Van’ın İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 309 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; yasadışı yollardan yurda giriş yapan 309 kaçak şahıs ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest kalmışlardır. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.