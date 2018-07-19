Van’ın İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 309 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; yasadışı yollardan yurda giriş yapan 309 kaçak şahıs ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest kalmışlardır. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.
Van’da 309 kaçak şahıs yakalandı
Van’ın İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 309 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; yasadışı yollardan yurda giriş...